Эксперт рассказал, как Украина "теряет" жителей Донбасса

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Политический аналитик Василий Вакаров в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему население Донбасса теряет доверие к украинским властям.
"Из-за того, что мы должны играть в одну игру с западными партнерами, мы, к сожалению, теряем то, что называется реальным нашим влиянием на этих людей в Донбассе. И с этой точки зрения наша власть либо ничего не делает, либо делает очень небольшие шаги, чтобы это изменить", — считает Вакаров.
По словам эксперта, президент Петр Порошенко и глава МИД Павел Климкин только и заявляют, что Россия не выполняет Минские договоренности, хотя сами не предпринимает никаких конкретных шагов, которые касались бы установления мира на Донбассе.
Вакаров также заявил, что для сохранения Донбасса Украине нужно сосредоточиться на одном варианте решения вопроса. Самым оптимальным, по его мнению, будет вариант, предложенный лидером политической партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, который подразумевает прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.