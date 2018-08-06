Эксперт рассказал, как Украина "теряет" жителей Донбасса

Молодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости. Архивное фото

Молодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости. Архивное фото

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Политический аналитик Василий Вакаров в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему население Донбасса теряет доверие к украинским властям.

По мнению эксперта, Украина вынуждена играть в политическую игру, на которую "подписалась" в 2014 году под давлением "западных партнеров", настаивающих на продолжении действия специального закона о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Из-за того, что мы должны играть в одну игру с западными партнерами, мы, к сожалению, теряем то, что называется реальным нашим влиянием на этих людей в Донбассе. И с этой точки зрения наша власть либо ничего не делает, либо делает очень небольшие шаги, чтобы это изменить", — считает Вакаров.

По словам эксперта, президент Петр Порошенко и глава МИД Павел Климкин только и заявляют, что Россия не выполняет Минские договоренности, хотя сами не предпринимает никаких конкретных шагов, которые касались бы установления мира на Донбассе.

При этом территория Донбасса продолжает выпадать из экономического контроля Украины, начиная с валюты и заканчивая автомобильными номерами. В связи с этим жители Луганской и Донецкой областей теряют лояльность к украинским властям, отмечает Вакаров.

Вакаров также заявил, что для сохранения Донбасса Украине нужно сосредоточиться на одном варианте решения вопроса. Самым оптимальным, по его мнению, будет вариант, предложенный лидером политической партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, который подразумевает прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.