Россия хочет прописать статус беспилотника на международном уровне

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. НТИ "Автонет" инициировала поправки в Венскую конвенцию о дорожном движении для закрепления статуса автомобиля-беспилотника и приравнивания автоматизированной системы управления к водителю, говорится в сообщении "Автонет".
В предложениях подчеркивается, что одним из наиболее серьезных препятствий для скорейшего внедрения новых технологий является правовая неопределенность в отношении допуска на дороги общего пользования полностью автоматизированных транспортных средств, а сейчас однозначного ответа о возможности использования такого транспорта в действующей редакции конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года не содержится.
В частности, планируется приравнять функции автоматизированной системы управления автомобилем к функциям водителя, который должен при любых обстоятельствах сохранять контроль над своим транспортным средством, с тем чтобы соблюдать необходимую безопасность и оставаться всегда в состоянии осуществлять рулевые маневры, и добавить в конвенцию ряд новых терминов, среди которых само понятие "высокоавтоматизированное транспортное средство", а также "среда штатной эксплуатации" автоматизированных систем вождения.
Основное преимущество новых поправок — это повышение безопасности, подчеркнули в пресс-службе НП "Глонасс". Предложения России планируется вынести на рассмотрение Всемирного форума по безопасности дорожного движения комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, заседание намечено на сентябрь 2018 года.