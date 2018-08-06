Взрыв использовавшегося при покушении на Мадуро дрона попал на видео

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Венесуэльский журналист, глава издания El Nacional Мигель Отеро опубликовал в своем Twitter видео уничтожения беспилотника над проспектом Боливара в Каракасе, где в субботу проходил парад в честь очередной годовщины создания национальной боливарианской гвардии.

На кадрах виден дрон-мультикоптер, который затем взрывается в небе. В этот момент слышно, как президент Венесуэлы Николас Мадуро произносит речь.

Momento en el que explota el dron en la Av. bolivar de Caracas pic.twitter.com/fsmh4Iw2zx — Miguel H Otero (@miguelhotero) 5 августа 2018 г.

​Покушение в Каракасе

Ранее министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что к трибуне, где находился во время парада Мадуро, направились несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, глава государства не пострадал.

Позже министр уточнил, что во время покушения взорвались три летательных аппарата.

"Было три взрыва, один — это дрон напротив президентского помоста, еще один дрон поднялся и взорвался справа от помоста… Именно он стал причиной, что сектор с родственниками служащих (гвардии — ред.) побежал налево, и третий дрон взорвался в районе здания к югу от сцены", — рассказал Родригес РИА Новости.

Сам Мадуро в обращении к нации после инцидента обвинил в атаке оппозицию и колумбийские власти. МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту. О непричастности к произошедшему властей США заявил телеканалу Fox News советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

По делу о покушении уже задержаны более десяти человек.

Ответственность за атаку взяла подпольная группа "Фланелевые солдаты", созданная в 2014 году и связанная с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года. Группа позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления на национальном уровне, борющихся против Мадуро.

С осуждением попытки покушения и насилия выступил ряд стран, в частности, Россия, Никарагуа, Куба, Сальвадор и Испания.