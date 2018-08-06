Взрыв использовавшегося при покушении на Мадуро дрона попал на видео

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Венесуэльский журналист, глава издания El Nacional Мигель Отеро опубликовал в своем Twitter видео уничтожения беспилотника над проспектом Боливара в Каракасе, где в субботу проходил парад в честь очередной годовщины создания национальной боливарианской гвардии.
На кадрах виден дрон-мультикоптер, который затем взрывается в небе. В этот момент слышно, как президент Венесуэлы Николас Мадуро произносит речь.
Momento en el que explota el dron en la Av. bolivar de Caracas pic.twitter.com/fsmh4Iw2zx— Miguel H Otero (@miguelhotero) 5 августа 2018 г.
Покушение в Каракасе
Ранее министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что к трибуне, где находился во время парада Мадуро, направились несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, глава государства не пострадал.
"Было три взрыва, один — это дрон напротив президентского помоста, еще один дрон поднялся и взорвался справа от помоста… Именно он стал причиной, что сектор с родственниками служащих (гвардии — ред.) побежал налево, и третий дрон взорвался в районе здания к югу от сцены", — рассказал Родригес РИА Новости.
Сам Мадуро в обращении к нации после инцидента обвинил в атаке оппозицию и колумбийские власти. МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту. О непричастности к произошедшему властей США заявил телеканалу Fox News советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
По делу о покушении уже задержаны более десяти человек.
С осуждением попытки покушения и насилия выступил ряд стран, в частности, Россия, Никарагуа, Куба, Сальвадор и Испания.