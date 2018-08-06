В Венесуэле задержали 11 сотрудников СМИ после покушения на Мадуро

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Более 10 сотрудников СМИ были задержаны после покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Национальный профсоюз работников прессы.

"11 журналистов и работников СМИ были беззаконно задержаны, некоторых из них избили, других ограбили. Мы протестуем против этого и просим наказать ответственных за это нарушение права на информацию", — сообщает профсоюз в Twitter.

Отмечается, что среди задержанных есть журналисты из Аргентины и Испании, сотрудник агентства Франс Пресс и представители местных СМИ.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что в субботу к трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

Позже сам Мадуро обвинил в атаке оппозицию и власти Колумбии. МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту. О непричастности к инциденту американских властей заявил телеканалу Fox News советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Также ранее с осуждением попытки покушения и насилия выступил ряд государств, в частности, Россия, Никарагуа, Куба, Сальвадор и Испания.