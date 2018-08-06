Американские подростки попробуют взломать избирательную систему США

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Демократическая партия США проведет специальный конкурс, на котором подростки возрастом от восьми до 16 лет попробуют взломать систему выборов в США. Об этом сообщает издание The Verge.

Отмечается, что во время конкурса подросткам предложат взломать реплики сайтов, на которых губернаторы американских штатов размещают результаты выборов.

Победитель конкурса, который быстрее всего взломает такой сайт и предложит лучшую стратегию защиты от хакерских атак, получит награду в размере 2500 долларов.

Как рассказали изданию организаторы конкурса, система выборов в США настолько плохо защищена, что ее может взломать восьмилетний ребенок, поэтому конкурс и проводится для такой возрастной категории.

Они также отметили, что взрослые программисты просто рассмеются, если попросить их взломать такие сайты, потому что им почти не нужно будет прилагать для этого усилий.