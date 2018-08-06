Американские подростки попробуют взломать избирательную систему США

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Демократическая партия США проведет специальный конкурс, на котором подростки возрастом от восьми до 16 лет попробуют взломать систему выборов в США. Об этом сообщает издание The Verge.
Победитель конкурса, который быстрее всего взломает такой сайт и предложит лучшую стратегию защиты от хакерских атак, получит награду в размере 2500 долларов.
Как рассказали изданию организаторы конкурса, система выборов в США настолько плохо защищена, что ее может взломать восьмилетний ребенок, поэтому конкурс и проводится для такой возрастной категории.
Они также отметили, что взрослые программисты просто рассмеются, если попросить их взломать такие сайты, потому что им почти не нужно будет прилагать для этого усилий.