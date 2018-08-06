В США пять человек погибли при падении двухмоторного самолета

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Двухмоторный самолет потерпел крушение в Южной Калифорнии, пять человек погибли, сообщает телеканал KGO-TV.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в городе Санта-Ана в воскресенье днем. Самолет Cessna 414 упал на парковку около торгового центра.

Пять человек, находившиеся на борту самолета, погибли. Никто из находившихся на земле людей не пострадал, самолет задел один из автомобиль на парковке, но его владелец в тот момент находился в торговом центре.

Причина инцидента пока не установлена. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что незадолго до крушения, пилот самолета объявил о чрезвычайной ситуации.