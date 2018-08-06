В США пять человек погибли при падении двухмоторного самолета

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Двухмоторный самолет потерпел крушение в Южной Калифорнии, пять человек погибли, сообщает телеканал KGO-TV.
Пять человек, находившиеся на борту самолета, погибли. Никто из находившихся на земле людей не пострадал, самолет задел один из автомобиль на парковке, но его владелец в тот момент находился в торговом центре.
Причина инцидента пока не установлена. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что незадолго до крушения, пилот самолета объявил о чрезвычайной ситуации.