МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок превысило 80 человек, сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии.
Кроме того сообщается, что несколько тысяч домов были повреждены.
По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.
Сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок есть туристы из России, не поступало, сообщали ранее в Ростуризме.