Кто не скачет, тот русин. Киев борется с коренным населением Закарпатья

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Этническое меньшинство русинов, компактно проживающее на крайнем западе Украины, в Закарпатской области, и с 1991 года добивающееся автономии, после Евромайдана обвиняют в сепаратизме. Националисты нападают на общественных активистов, избивают, запугивают. В администрации президента Петра Порошенко стремятся не допустить федерализации страны, поэтому требования русинов Киев рассматривает как измену родине.

Другие западенцы

"Я помню свои детские годы, в 1990-е у нас в доме всегда говорили по-русински, в школу же власти сознательно набирали учителей из Галичины. Нам внушали, что русинский язык некрасивый, им пользуются только необразованные и неимущие люди", — рассказывает в интервью РИА Новости общественная активистка и меценат Татьяна Поп. Ей до сих пор неприятно об этом вспоминать: "Я выходила к доске и боялась, что меня засмеют, если я вдруг перейду на русинский".

Татьяна уверена, что стремление Киева принудительно ассимилировать русинов — это сознательное искоренение их культуры, этноцид. "Действуют со всех сторон: запрещают любые источники информации на русинском языке, даже книги. В Ужгороде, нашем главном городе, на местном ТВ была единственная передача на русинском, она выходила 20 лет подряд. Теперь ее закрыли", — сокрушается она.

В 2008 году русины обратились в ООН с призывом признать существование своей этнической группы. И добились частичной победы. Под давлением комитета по ликвидации расовой дискриминации Киев внес упоминание о русинах в законодательство. Однако ни в перечне национальностей для переписи населения, ни в законе об образовании, ни в регистрационных документах госслужб русины не значатся. Украина признала их лишь на бумаге, заморозив неудобный вопрос на уровне Министерства юстиции.

Другой "скелет в шкафу" Киева — референдум 1991 года об автономии Закарпатья, на котором население региона — русины и венгры — в подавляющем большинстве (78%) проголосовали за особый статус. В Киеве народное волеизъявление объявили нелегитимным, а тех, кто настаивает на признании его результатов, считают экстремистами. После прихода к власти президента Порошенко ситуация еще больше обострилась.

"Украинский националист обещал повесить меня"

Евромайдан и последовавшие за ним события непосредственно сказались на русинах. Не справившись с самопровозглашенными республиками Донбасса, украинские националисты нашли удобную мишень для атак.

Запугиванием коренных жителей Закарпатья занялся лидер ультраправой "Карпатской сечи" Тарас Деяк. В интервью он называет русинское движение проектом Кремля, а сам народ — вымышленным. Его сподвижник Владимир Сиверский идет еще дальше, обвиняя в создании русинов… Академию наук СССР, якобы придумавшую новую этническую общность в 1980-е годы, чтобы отомстить нарождавшейся Украине.

Русинский активист Владислав Сверлович рассказал РИА Новости, что стал невольным свидетелем эпизода, проливающего свет на связи украинских силовиков и номинально независимых ультраправых: в его присутствии представитель СБУ по телефону давал распоряжения националистам "прессовать" нелояльных общественников. Сверловичу пришлось покинуть Украину: Деяк обещал его повесить за обнародование связей со спецслужбами, угрозы поступали и от других националистов, а также от СБУ.

© Фото : со страницы Владислава Сверловича в Facebook Владислав Сверлович © Фото : со страницы Владислава Сверловича в Facebook Владислав Сверлович

С 2016 года под пристальным вниманием украинских спецслужб находится общественный активист Иван Данацко. Сторонник автономии вывесил русинский флаг в городе Ужгороде. В связи с этим СБУ предупредила Данацко о возможной уголовной ответственности с формулировкой "за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

"В прошлом году, когда Данацко анонсировал собрание русинов и нанял для этого зал в отеле Ужгорода, националисты угрожали не только ему, но и руководству отеля. В результате зал для конференций так и не предоставили. Ну и самого Данацко пару раз избивали", — рассказал РИА Новости русинский активист Иван Герхарт.

По словам другого русинского лидера, Михаила Тяско, "профессора Ужгородского университета Ивана Туряницу уволили, его семью запугивали, и в итоге все они уехали в Словакию".

Уехать проще, чем остаться

Из-за давления украинских властей и плохой экономической конъюнктуры Закарпатье сталкивается с массовым оттоком населения. Люди уезжают в соседние Чехию, Венгрию и Словакию, а также в Россию. Исходу русинов способствует мягкая национальная политика восточноевропейских государств, контрастирующая с поведением Киева. В Венгрии и Словакии на развитие русинской культуры выделяются государственные фонды, в Чехии эта община пользуется покровительством президента Милоша Земана, русина по материнской линии. Прага в особенности привлекает русинских иммигрантов. По оценке Татьяны Поп, до 60 процентов работоспособных русинов находятся сейчас на территории Чехии.

Жители Закарпатья не просто уезжают за рубеж, но и обзаводятся вторым гражданством. Так же поступают и соседи русинов, закарпатские венгры, получающие финансовую помощь от Будапешта. Украинские власти смотрят на отъезд "неблагонадежного" населения сквозь пальцы, и многие русины уверены, что в высоких кабинетах считают этот процесс "благотворным", поскольку он содействует становлению национального государства, рассчитанного только на украинцев.

Именно близость границы и отсутствие трудностей с переездом лишают русинское движение перспектив. Для многих жителей региона, оппозиционно настроенных к Киеву, иммиграция привлекательнее, чем сопротивление. Собеседники РИА Новости в русинской среде сетуют на "пустеющее" Закарпатье, где украинские националисты, поддержанные СБУ, вводят свои порядки.