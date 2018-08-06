Кто не скачет, тот русин. Киев борется с коренным населением Закарпатья

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Этническое меньшинство русинов, компактно проживающее на крайнем западе Украины, в Закарпатской области, и с 1991 года добивающееся автономии, после Евромайдана обвиняют в сепаратизме. Националисты нападают на общественных активистов, избивают, запугивают. В администрации президента Петра Порошенко стремятся не допустить федерализации страны, поэтому требования русинов Киев рассматривает как измену родине.
Другие западенцы
Татьяна уверена, что стремление Киева принудительно ассимилировать русинов — это сознательное искоренение их культуры, этноцид. "Действуют со всех сторон: запрещают любые источники информации на русинском языке, даже книги. В Ужгороде, нашем главном городе, на местном ТВ была единственная передача на русинском, она выходила 20 лет подряд. Теперь ее закрыли", — сокрушается она.
В 2008 году русины обратились в ООН с призывом признать существование своей этнической группы. И добились частичной победы. Под давлением комитета по ликвидации расовой дискриминации Киев внес упоминание о русинах в законодательство. Однако ни в перечне национальностей для переписи населения, ни в законе об образовании, ни в регистрационных документах госслужб русины не значатся. Украина признала их лишь на бумаге, заморозив неудобный вопрос на уровне Министерства юстиции.
Другой "скелет в шкафу" Киева — референдум 1991 года об автономии Закарпатья, на котором население региона — русины и венгры — в подавляющем большинстве (78%) проголосовали за особый статус. В Киеве народное волеизъявление объявили нелегитимным, а тех, кто настаивает на признании его результатов, считают экстремистами. После прихода к власти президента Порошенко ситуация еще больше обострилась.
"Украинский националист обещал повесить меня"
Запугиванием коренных жителей Закарпатья занялся лидер ультраправой "Карпатской сечи" Тарас Деяк. В интервью он называет русинское движение проектом Кремля, а сам народ — вымышленным. Его сподвижник Владимир Сиверский идет еще дальше, обвиняя в создании русинов… Академию наук СССР, якобы придумавшую новую этническую общность в 1980-е годы, чтобы отомстить нарождавшейся Украине.
Русинский активист Владислав Сверлович рассказал РИА Новости, что стал невольным свидетелем эпизода, проливающего свет на связи украинских силовиков и номинально независимых ультраправых: в его присутствии представитель СБУ по телефону давал распоряжения националистам "прессовать" нелояльных общественников. Сверловичу пришлось покинуть Украину: Деяк обещал его повесить за обнародование связей со спецслужбами, угрозы поступали и от других националистов, а также от СБУ.
С 2016 года под пристальным вниманием украинских спецслужб находится общественный активист Иван Данацко. Сторонник автономии вывесил русинский флаг в городе Ужгороде. В связи с этим СБУ предупредила Данацко о возможной уголовной ответственности с формулировкой "за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
"В прошлом году, когда Данацко анонсировал собрание русинов и нанял для этого зал в отеле Ужгорода, националисты угрожали не только ему, но и руководству отеля. В результате зал для конференций так и не предоставили. Ну и самого Данацко пару раз избивали", — рассказал РИА Новости русинский активист Иван Герхарт.
По словам другого русинского лидера, Михаила Тяско, "профессора Ужгородского университета Ивана Туряницу уволили, его семью запугивали, и в итоге все они уехали в Словакию".
Уехать проще, чем остаться
Жители Закарпатья не просто уезжают за рубеж, но и обзаводятся вторым гражданством. Так же поступают и соседи русинов, закарпатские венгры, получающие финансовую помощь от Будапешта. Украинские власти смотрят на отъезд "неблагонадежного" населения сквозь пальцы, и многие русины уверены, что в высоких кабинетах считают этот процесс "благотворным", поскольку он содействует становлению национального государства, рассчитанного только на украинцев.
Именно близость границы и отсутствие трудностей с переездом лишают русинское движение перспектив. Для многих жителей региона, оппозиционно настроенных к Киеву, иммиграция привлекательнее, чем сопротивление. Собеседники РИА Новости в русинской среде сетуют на "пустеющее" Закарпатье, где украинские националисты, поддержанные СБУ, вводят свои порядки.