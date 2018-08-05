В Венесуэле задержали шесть человек после покушения на Мадуро

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о задержании шести человек, подогреваемых в попытке покушения на президента.

По словам министра, на одного из задержанных уже был выдан ордер на арест за нападение на военную базу в 2017 году. Другого подозреваемого арестовывали в 2014 году за участие в антиправительственных уличных протестах.

Подготовка покушения

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес рассказал РИА Новости, что покушение на президента страны Николаса Мадуро готовилось полгода.

"Быстрая реакция со стороны службы безопасности президента Мадуро не только позволила обеспечить его эвакуацию, но и быстро поймать нескольких исполнителей на месте преступления", — отметил он.

По словам министра, план покушения разрабатывался не менее полугода.

Ранее Родригес сообщил, что в субботу в направлении Мадуро было направлено несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Президент в это время находился на параде, выступая с трибуны на проспекте Боливара.

При атаке дронов семеро гвардейцев были ранены, президент не пострадал. Позже Мадуро обвинил в покушении представителей оппозиции и колумбийские власти.

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В свою очередь МИД Колумбии отрицает какую-либо причастность государства к нападению на Мадуро. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также подчеркнул, что американские власти не имели никакого отношения к произошедшему.

Кто устроил покушение

Ответственность за покушение на венесуэльского президента взяла на себя подпольная группа "Фланелевые солдаты".

"Операция состояла в полете двух дронов, груженных взрывчаткой С4, к президентской трибуне. Снайперы почетной гвардии сбили дроны до того, как они прибыли к цели. Они уязвимы, сейчас не получилось, но это вопрос времени", — говорится в сообщении группы в твиттере.

Мексиканский портал Sin Embargo отмечает, что организация "Фланелевые солдаты" создана четыре года назад. Группировка связана с мятежным полицейским Оскаром Пересом, убитым в результате спецоперации в январе 2018 года. "Фланелевые солдаты" позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления, выступающих против Мадуро.

Президент заявил о намерении добиться максимального наказания для тех, кто совершил покушение на его жизнь.

"Прощения не будет. Я клянусь в этом будущим народа, будущим Родины", — заявил Мадуро в телеобращении к нации.

В подготовке атаки Мадуро подозревает правые силы в сотрудничестве с колумбийскими правыми и президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом. По мнению главы Венесуэлы, некоторые из организаторов покушения живут в американской Флориде. Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь в борьбе с этими "террористическими группами".