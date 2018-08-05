В Венесуэле задержали шесть человек после покушения на Мадуро

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о задержании шести человек, подогреваемых в попытке покушения на президента.
По словам министра, на одного из задержанных уже был выдан ордер на арест за нападение на военную базу в 2017 году. Другого подозреваемого арестовывали в 2014 году за участие в антиправительственных уличных протестах.
Подготовка покушения
"Быстрая реакция со стороны службы безопасности президента Мадуро не только позволила обеспечить его эвакуацию, но и быстро поймать нескольких исполнителей на месте преступления", — отметил он.
По словам министра, план покушения разрабатывался не менее полугода.
Ранее Родригес сообщил, что в субботу в направлении Мадуро было направлено несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Президент в это время находился на параде, выступая с трибуны на проспекте Боливара.
При атаке дронов семеро гвардейцев были ранены, президент не пострадал. Позже Мадуро обвинил в покушении представителей оппозиции и колумбийские власти.
В свою очередь МИД Колумбии отрицает какую-либо причастность государства к нападению на Мадуро. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также подчеркнул, что американские власти не имели никакого отношения к произошедшему.
Кто устроил покушение
Ответственность за покушение на венесуэльского президента взяла на себя подпольная группа "Фланелевые солдаты".
"Операция состояла в полете двух дронов, груженных взрывчаткой С4, к президентской трибуне. Снайперы почетной гвардии сбили дроны до того, как они прибыли к цели. Они уязвимы, сейчас не получилось, но это вопрос времени", — говорится в сообщении группы в твиттере.
Президент заявил о намерении добиться максимального наказания для тех, кто совершил покушение на его жизнь.
"Прощения не будет. Я клянусь в этом будущим народа, будущим Родины", — заявил Мадуро в телеобращении к нации.
В подготовке атаки Мадуро подозревает правые силы в сотрудничестве с колумбийскими правыми и президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом. По мнению главы Венесуэлы, некоторые из организаторов покушения живут в американской Флориде. Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь в борьбе с этими "террористическими группами".