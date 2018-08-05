В Китае трое пожарных пострадали при тушении возгорания на ТЭС

ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Трое пожарных пострадали в воскресенье при тушении пожара на теплоэлектростанции в городе Сиань китайской провинции Шэньси, сообщает Центральное телевидение КНР.

Местное пожарное управление сообщило, что пожар разгорелся в воскресенье около 11.20 по местному времени (6.20 мск) на теплоэлектростанции в районе Бэйлинь города Сиань. На место инцидента прибыли 18 пожарных расчетов и 98 пожарных, а также медики и сотрудники правоохранительных органов.

После того как пожарные вошли в здание, произошло повторное воспламенение, в зоне поражения оказались три человека, все они с ожогами лица и рук разной степени были направлены в больницу, в настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

Согласно предварительному расследованию, пожар на теплоэлектростанции спровоцировали рабочие, которые разрезали колонну сероочистки. Искра попала на пенопласт, которым была отделана крыша на втором этаже здания, в результате чего произошло возгорание.

Также незначительно пострадал один из строителей. Идет расследование.