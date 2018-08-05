В Швеции призвали не продавать игрушечное оружие, похожее на настоящее

СТОКГОЛЬМ, 5 авг — РИА Новости. Ассоциация продавцов детских игрушек после трагической гибели 20-летнего молодого человека призвала своих членов убрать с полок магазинов игрушки, которые можно перепутать с реальным оружием. Об этом говорится в сообщении для прессы ассоциации продавцов и поставщиков игрушек Lek & Baby.
"Мы в ассоциации призываем всех наших членов не продавать игрушечное оружие, которое можно перепутать с настоящим. Это наша настоятельная рекомендация, окончательное решение принимать каждому отдельному члену самостоятельно", — говорится в сообщении для прессы ассоциации.
Полиция назвала произошедшее глубоко трагическим и выразила соболезнования семье погибшего. Прокуратура начала следствие.
По данным шведского телевидения, в прошлом году после применения полицейскими служебного оружия скончался один человек. В этом году таких случаев стало больше и погибли шестеро.