В КНДР заявили о намерении Японии создать ядерное оружие

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Северокорейское агентство ЦТАК опубликовало в воскресенье доклад, где утверждается, что Япония в высшей степени способна к самостоятельному созданию ядерного оружия и целенаправленно идет к этому, хотя и подписала договор о нераспространении оружия массового поражения, в то время как США не препятствуют этому.

"Если у США есть стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, они, естественно, должны оценить ситуацию с позиции справедливости и считать проблемой махинации Японии, которые она совершает ради ядерного вооружения", — заявляют авторы в докладе, отмечая, что КНДР, наоборот, "стремится к мирному использованию атомной энергии".

Как сообщается в докладе, в первой "Белой книге самообороны" Японии 1970 года разрешается обладание ядерным оружием в малых масштабах из соображений безопасности. По данным авторов, японские политики и бывшие военные чиновники также не раз утверждали, что обладание ядерным оружием "принципиально не запрещено".

"Япония является единственной страной, которой разрешено производство плутония посредством переработки отработавшего ядерного топлива, за исключением пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН", — отмечают авторы.

Они поясняют, что в 1956 году ради потенциального обладания ядерными технологиями Япония приняла политику переработки ядерного топлива и с 1977 года начала производство плутония, а в 1980 году даже построила испытательный ядерный реактор-размножитель на быстрых нейтронах, "чтобы получить большой запас плутония". Страна также "закупала использованное ядерное топливо у других стран, не жалея на это денег", и даже использовала выброшенные в море ядерные отходы, утверждается в документе.

КНДР в докладе активно осуждает позицию США, которые "не только не препятствовали Японии, но и покрывали, потворствовали ее алчным ядерным амбициям". "С Японией, что обладает огромным запасом плутония, которого хватит на тысячи ядерных бом, США даже автоматически продлевают ядерное соглашение и подстрекают их к ядерному вооружению страны … а нас (КНДР – ред.), которые, проявляя добрую волю, прилагают усилия ради денуклеаризации Корейского полуострова, называют "относительно достойными доверия" и выражают "сомнения в денуклеризации", — говорится в докладе.

"В середине 1950-х в рамках плана Маршала США не только передали Японии технологию обогащения урана, необходимую для создания ядерного оружия, но и в конце 1960-х под предлогом экспериментов предоставили ей 365 килограмм оружейного плутония. Администрация Форда в 1976 году разрешила строительство завода по переработке ядерного топлива, а в 1977 году администрация Картера дала понять Японии, что из плутония для атомной энергетики можно создать ядерное оружие", — заявляют авторы доклада.