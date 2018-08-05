В Швейцарии разбился самолет с 20 пассажирами на борту

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Швейцарии разбился самолет с 20 пассажирами на борту, выживших нет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

По информации СМИ, самолет возвращался после двухдневной экскурсии в кантон Тичино. На его борту находилось 17 человек и три члена экипажа.

Полиция подтвердила гибель всех пассажиров — 11 мужчин и девяти женщин. Большинство из них выходцы из немецкоязычной части Швейцарии, а также из кантона Во и Нижней Австрии. Возраст погибших от 41 до 84 лет.

Самолет был построен в 1939 году. Генпрокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело.

Причина авиакатастрофы

Самолет разбился на высоте 2540 метров около пика Сеньяз.

Исходя из траектории падения самолета, полиция исключила возможность его столкновения с другим летательным аппаратом, также маловероятной представляется возможность взрыва на борту.

Как отмечается, у воздушного судна не было "черного ящика", что затруднит ход расследования случившегося.

Рассказы очевидцев

Очевидцы крушения самолета рассказали местным СМИ о моменте катастрофы.

"Самолет развернулся на 180 градусов к югу и камнем рухнул на землю", — сообщил газете 20 minutes один из свидетелей.

По его словам, обломки воздушного судна были разбросаны на небольшой территории, что говорит об очень малой вероятности взрыва.

По данным NOTAM (англ. NOtice To AirMen — оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации — ред.), на которые ссылается сайт Avherald, на пути судна мог быть протянут новый кабель для канатной дороги.

Участник дискуссии на сайте рассказал, что видел, пролетавший самолет и слышал громкий звук от падения.