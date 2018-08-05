Покушение на Мадуро готовилось полгода

КАРАКАС, 5 авг — РИА Новости. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил РИА Новости, что покушение на президента Николаса Мадуро готовилось полгода.

"Быстрая реакция со стороны службы безопасности президента Мадуро не только позволила обеспечить его эвакуацию, но и быстро поймать нескольких исполнителей на месте преступления… Сейчас они рассказывают о всех деталях этой операции, которая готовилась по меньшей мере шесть месяцев", — заявил Родригес.

Ранее Родригес сообщил, что в субботу к трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, было направлено несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Все три дрона взорвались. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Позже сам Мадуро обвинил в атаке оппозицию и власти Колумбии.

МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту. Американские власти также не принимали никакого участия в покушении на президента Мадуро, заявил телеканалу Fox News советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Кто устроил покушение

Ответственность за субботнюю попытку покушения на Мадуро взяла подпольная группа "Фланелевые солдаты".

"Операция состояла в полете двух дронов, груженных взрывчаткой С4, к президентской трибуне. Снайперы почетной гвардии сбили дроны до того, как они прибыли к цели. Они уязвимы, сейчас не получилось, но это вопрос времени", — говорится в сообщении группы в ее микроблоге в Twitter.

Мексиканский портал Sin Embargo отмечает, что группа "Фланелевые солдаты" была создана в 2014 году и связана с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года. Группа позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления на национальном уровне, борющихся против Мадуро.

Сам Мадуро пообещал добиться максимального наказания для тех, кто совершил покушение на его жизнь.

"Прощения не будет. Я клянусь в этом будущим народа, будущим Родины", — заявил Мадуро в телеобращении к нации.

В подготовке неудавшегося покушения он обвинил правые силы в сотрудничестве с колумбийскими правыми и президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Также он заявил, что некоторые из организаторов покушения живут в американской Флориде, и попросил Дональда Трампа о помощи в борьбе с этими "террористическими группами".