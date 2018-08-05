РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Шевченко готов дать показания по делу об убийстве Джемаля в ЦАР

Сюжет:
Убийство российских журналистов в ЦАР (132)
(обновлено: 18:10 05.08.2018)
0252112
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в МосквеЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Максим Шевченко сообщил, что готов дать в Следственном комитете показания по делу убитого в Центральноафриканской республике журналиста, его друга Орхана Джемаля.

Военный в Центральноафриканской республике. Архивное фото
© REUTERS / Baz Ratner/File Photo
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные удостоверения различных СМИ. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

"Хотелось бы, конечно, чтобы они меня допросили тоже… Есть свидетели, которые способны пролить на это дело свет", — сказал Шевченко РИА Новости.

Он пояснил, что как журналист уже описал все это, но хотел бы официально дать показания, чтобы они были приобщены к делу.

"Я просил бы об этом: чтобы допросили меня, допросили Михаила Борисовича Ходорковского, допросили еще ряд людей, которые лично знали Орхана либо были связаны с этой командировкой. Он накануне отъезда просто со мной подробно разговаривал про эту командировку. Я его отговаривал, он соглашался, что, да, это тема неочевидная, но что делать, нужны деньги", — отметил друг Джемаля.

Потеряли справку о смерти

Ранее Шевченко написал в Facebook, что родственникам Джемаля сообщили об утере заключения о смерти журналиста, подписанного консулом в ЦАР. По его словам, из-за этого затягивается срок похорон.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Погибшие в ЦАР журналисты не воспользовались "жилетами прессы", заявил МИД

"Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа… Российское посольство в ЦАР, Следственный комитет и МИД на связи для восстановления документа", — написала Шевченко официальный представитель МИД Мария Захарова.

В разговоре с РИА Новости Шевченко отметил, что похороны Джемаля могли бы состояться уже завтра, но без справки сделать это невозможно. "Справку о смерти, которую выписывает консул, потеряли… Мне сказали, что потеряли то важное, без чего мы не можем похоронить. Ира (вдова Джемаля Ирина Гордиенко) звонила в Банги, консул не поверил сначала, но сказал, что выпишет копию", — сказал Шевченко РИА Новости в воскресенье.

Он отметил, что консул обещал выслать копию документа. "Но когда это будет, мы не знаем", — уточнил собеседник агентства. "Если бы сейчас не потеряли (справку), завтра мы уже похоронили бы Орхана", — подчеркнул друг убитого.

По словам Шевченко, СК уже провел все необходимые следственные действия. "Конечно, они молодцы, все сделали вовремя. И вообще, по словам Ирины, они очень адекватно себя ведут", — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу пояснить, готов ли СК уже отдать тело. "К Следственному комитету никаких вопросов нет, они провели вскрытие, как я понимаю, и все делают как надо", — добавил он.

Общий вид столицы Центральноафриканской республики Банги
© REUTERS / Siegfried Modola/File Photo
Погибшие в ЦАР журналисты говорили на языке нападавших, пишут СМИ

Он также отметил, что он не знает, была ли справка о смерти в Париже, куда тела журналистов доставили из Банги и откуда отправили в Россию, но в Москве документов уже не было. "И если бы не было Следственного комитета, мой друг валялся бы до сих пор на таможне. Благодаря Следственному комитету, тело отдали, если бы просто родственники приехали, никто бы не отдал тело", — сказал собеседник агентства.Журналист сообщил, что такие проблемы возникли только с документами Джемаля. По его мнению, к исчезновению документа могут быть причастны либо французская разведка, либо "российские спецслужбы". При этом Шевченко подчеркнул, что ни к Следственному комитету, ни к российскому МИД по этому вопросу претензий нет.

Прощание с погибшим журналистом пройдёт во дворе Московской соборной мечети, похоронен он будет на Хованском кладбище столицы, в мусульманском секторе.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена