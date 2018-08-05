Шевченко готов дать показания по делу об убийстве Джемаля в ЦАР

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Максим Шевченко сообщил, что готов дать в Следственном комитете показания по делу убитого в Центральноафриканской республике журналиста, его друга Орхана Джемаля.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные удостоверения различных СМИ. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

"Хотелось бы, конечно, чтобы они меня допросили тоже… Есть свидетели, которые способны пролить на это дело свет", — сказал Шевченко РИА Новости.

Он пояснил, что как журналист уже описал все это, но хотел бы официально дать показания, чтобы они были приобщены к делу.

"Я просил бы об этом: чтобы допросили меня, допросили Михаила Борисовича Ходорковского, допросили еще ряд людей, которые лично знали Орхана либо были связаны с этой командировкой. Он накануне отъезда просто со мной подробно разговаривал про эту командировку. Я его отговаривал, он соглашался, что, да, это тема неочевидная, но что делать, нужны деньги", — отметил друг Джемаля.

Потеряли справку о смерти

Ранее Шевченко написал в Facebook, что родственникам Джемаля сообщили об утере заключения о смерти журналиста, подписанного консулом в ЦАР. По его словам, из-за этого затягивается срок похорон.

"Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа… Российское посольство в ЦАР, Следственный комитет и МИД на связи для восстановления документа", — написала Шевченко официальный представитель МИД Мария Захарова.

В разговоре с РИА Новости Шевченко отметил, что похороны Джемаля могли бы состояться уже завтра, но без справки сделать это невозможно. "Справку о смерти, которую выписывает консул, потеряли… Мне сказали, что потеряли то важное, без чего мы не можем похоронить. Ира (вдова Джемаля Ирина Гордиенко) звонила в Банги, консул не поверил сначала, но сказал, что выпишет копию", — сказал Шевченко РИА Новости в воскресенье.

Он отметил, что консул обещал выслать копию документа. "Но когда это будет, мы не знаем", — уточнил собеседник агентства. "Если бы сейчас не потеряли (справку), завтра мы уже похоронили бы Орхана", — подчеркнул друг убитого.

По словам Шевченко, СК уже провел все необходимые следственные действия. "Конечно, они молодцы, все сделали вовремя. И вообще, по словам Ирины, они очень адекватно себя ведут", — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу пояснить, готов ли СК уже отдать тело. "К Следственному комитету никаких вопросов нет, они провели вскрытие, как я понимаю, и все делают как надо", — добавил он.

Он также отметил, что он не знает, была ли справка о смерти в Париже, куда тела журналистов доставили из Банги и откуда отправили в Россию, но в Москве документов уже не было. "И если бы не было Следственного комитета, мой друг валялся бы до сих пор на таможне. Благодаря Следственному комитету, тело отдали, если бы просто родственники приехали, никто бы не отдал тело", — сказал собеседник агентства.Журналист сообщил, что такие проблемы возникли только с документами Джемаля. По его мнению, к исчезновению документа могут быть причастны либо французская разведка, либо "российские спецслужбы". При этом Шевченко подчеркнул, что ни к Следственному комитету, ни к российскому МИД по этому вопросу претензий нет.

Прощание с погибшим журналистом пройдёт во дворе Московской соборной мечети, похоронен он будет на Хованском кладбище столицы, в мусульманском секторе.