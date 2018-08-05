Помпео призвал Иран перестать быть "крупнейшим спонсором терроризма"

ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США стремятся добиться изменения поведения Ирана и обвинил эту страну в том, что она является "крупнейшим спонсором терроризма".

"Исламская Республика Иран, правительство которой контролируется шиитами, очень плохо относилась к своим людям, что в итоге вылилось в террор. Они (Иран) являются крупнейшим государством-спонсором терроризма в мире. Именно это и пытается Америка сделать — заставить Иран прекратить заниматься такой деятельностью. Мы пытаемся добиться изменения в поведении от иранского режима", — заявил Помпео в эфире индонезийского телеканала Metro TV (стенограмму приводит госдеп).

"Президент (США) всегда говорил, что готов говорить, но важно, чтобы Иран был нацелен на изменение своих путей, чтобы эти обсуждения имели какую-либо ценность", — сказал Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ко встрече с иранским правительством для пересмотра договорённостей и налаживания диалога.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.