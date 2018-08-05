Помпео призвал Иран перестать быть "крупнейшим спонсором терроризма"

ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США стремятся добиться изменения поведения Ирана и обвинил эту страну в том, что она является "крупнейшим спонсором терроризма".Metro TV (стенограмму приводит госдеп).
"Президент (США) всегда говорил, что готов говорить, но важно, чтобы Иран был нацелен на изменение своих путей, чтобы эти обсуждения имели какую-либо ценность", — сказал Помпео.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ко встрече с иранским правительством для пересмотра договорённостей и налаживания диалога.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.