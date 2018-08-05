МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Очевидцы крушения самолета JU52 HB-HOT в Швейцарии рассказали местным СМИ о моменте катастрофы.

"Самолет развернулся на 180 градусов к югу и камнем рухнул на землю", — сообщил газете 20 minutes один из свидетелей.

По его словам, обломки воздушного судна были разбросаны на небольшой территории, что говорит об очень малой вероятности взрыва.

По данным NOTAM (англ. NOtice To AirMen — оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации — ред.), на которые ссылается сайт Avherald, на пути судна мог быть протянут новый кабель для канатной дороги.

Участники дискуссии на сайте, утверждающие, что они хорошо знакомы с местностью, выразили сомнение, что это могло стать причиной катастрофы. Они указали на тот факт, что кабель натянут на высоте 2221 метр, в то время как самолет падал с высоты 2540 метров.

Самолет времен Второй мировой войны марки JU52 HB-HOT, построенный в 1939 году и получивший название "Тетушка Ю", разбился накануне вечером около пика Сеньяз. На его борту находились 17 человек и три члена экипажа. Все они погибли.

Исходя из траектории падения самолета, полиция исключила возможность его столкновения с другим летательным аппаратом, также маловероятной представляется возможность взрыва на борту.