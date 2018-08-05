МИД предпринимает усилия для восстановления заключения о смерти Джемаля

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заключение о смерти российского журналиста Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике было потеряно в ходе перевозки тела, Москва предпринимает усилия для его восстановления, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Журналист Максим Шевченко, близкий друг Джемаля, написал в Facebook в воскресенье, что родственникам Джемаля сообщили об утере заключения о смерти журналиста, подписанного консулом РФ в ЦАР. По его словам, из-за этого затягивается срок похорон.

"Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа… Российское посольство в ЦАР, Следственный комитет и МИД на связи для восстановления документа", — написала Шевченко официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В разговоре с РИА Новости Шевченко отметил, что похороны Джемаля могли бы состояться уже завтра, но без справки сделать это невозможно. "Справку о смерти, которую выписывает консул, потеряли… Мне сказали, что потеряли то важное, без чего мы не можем похоронить. Ира (вдова Джемаля Ирина Гордиенко) звонила в Банги, консул не поверил сначала, но сказал, что выпишет копию", — сказал Шевченко РИА Новости в воскресенье.

Он отметил, что консул обещал выслать копию документа. "Но когда это будет, мы не знаем", — уточнил собеседник агентства. "Если бы сейчас не потеряли (справку), завтра мы уже похоронили бы Орхана", — подчеркнул друг убитого.

По словам Шевченко, СК РФ уже провел все необходимые следственные действия. "Конечно, они молодцы, все сделали вовремя. И вообще, по словам Ирины, они очень адекватно себя ведут", — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу пояснить, готов ли СК уже отдать тело. "К Следственному комитету никаких вопросов нет, они провели вскрытие, как я понимаю, и все делают как надо", — добавил он.

Он также отметил, что он не знает, была ли справка о смерти в Париже, куда тела журналистов доставили из Банги и откуда отправили в Россию, но в Москве документов уже не было. "И если бы не было Следственного комитета, мой друг валялся бы до сих пор на таможне. Благодаря Следственному комитету, тело отдали, если бы просто родственники приехали, никто бы не отдал тело", — сказал собеседник агентства.

Журналист сообщил, что такие проблемы возникли только с документами Джемаля. По его мнению, к исчезновению документа могут быть причастны либо французская разведка, либо "российские спецслужбы". При этом Шевченко подчеркнул, что ни к Следственному комитету, ни к российскому МИД по этому вопросу претензий нет.

Прощание с погибшим журналистом пройдёт во дворе Московской соборной мечети, похоронен он будет на Хованском кладбище столицы, в мусульманском секторе.

Руководитель пресс-службы Союза журналистов РФ Ян Радзевич сообщил в эфире "России-24" в воскресенье, что похороны журналистов могут состояться в среду. Их тела были доставлены в Москву в ночь на воскресенье и направлены в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинских экспертиз с целью установления причин гибели россиян.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.