МИД предпринимает усилия для восстановления заключения о смерти Джемаля

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заключение о смерти российского журналиста Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике было потеряно в ходе перевозки тела, Москва предпринимает усилия для его восстановления, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Журналист Максим Шевченко, близкий друг Джемаля, написал в Facebook в воскресенье, что родственникам Джемаля сообщили об утере заключения о смерти журналиста, подписанного консулом РФ в ЦАР. По его словам, из-за этого затягивается срок похорон.
"Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа… Российское посольство в ЦАР, Следственный комитет и МИД на связи для восстановления документа", — написала Шевченко официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В разговоре с РИА Новости Шевченко отметил, что похороны Джемаля могли бы состояться уже завтра, но без справки сделать это невозможно. "Справку о смерти, которую выписывает консул, потеряли… Мне сказали, что потеряли то важное, без чего мы не можем похоронить. Ира (вдова Джемаля Ирина Гордиенко) звонила в Банги, консул не поверил сначала, но сказал, что выпишет копию", — сказал Шевченко РИА Новости в воскресенье.
По словам Шевченко, СК РФ уже провел все необходимые следственные действия. "Конечно, они молодцы, все сделали вовремя. И вообще, по словам Ирины, они очень адекватно себя ведут", — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу пояснить, готов ли СК уже отдать тело. "К Следственному комитету никаких вопросов нет, они провели вскрытие, как я понимаю, и все делают как надо", — добавил он.
Журналист сообщил, что такие проблемы возникли только с документами Джемаля. По его мнению, к исчезновению документа могут быть причастны либо французская разведка, либо "российские спецслужбы". При этом Шевченко подчеркнул, что ни к Следственному комитету, ни к российскому МИД по этому вопросу претензий нет.
Руководитель пресс-службы Союза журналистов РФ Ян Радзевич сообщил в эфире "России-24" в воскресенье, что похороны журналистов могут состояться в среду. Их тела были доставлены в Москву в ночь на воскресенье и направлены в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинских экспертиз с целью установления причин гибели россиян.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.