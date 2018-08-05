Макфол прокомментировал назначение Сигала в МИД

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Бывший американский посол в России Майкл Макфол счел "жестом отчаяния" назначение актера Стивена Сигала на должность в российском МИД.

Свою реакцию на это он разместил в Twitter, ограничившись коротким постом со ссылкой на решение внешнеполитического ведомства.

Американский актер, у которого есть российский паспорт, накануне занял пост специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям.

Это общественно-политическая должность, не предполагающая денежного вознаграждения. Ее функции схожи с теми, что есть у послов доброй воли ООН.

Сам актер признался, что уже давно неофициально работает над налаживанием отношений двух стран, а сейчас благодарен за возможность заниматься этим официально.

"У меня всегда было очень сильное стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше", — заявил Сигал.

"Нам есть с кем работать"

Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН, эксперт РСМД Алексей Фененко считает, что роль в назначении Сигала спецпредставителем МИД могли сыграть его статьи 20-летней давности о необходимости снятия давления с России и прекращения расширения НАТО.

При этом специалист отметил, что должность будет скорее всего номинальной.

"Думаю, что мы просто показываем американскому истеблишменту, а главное — своему общественному мнению, что нам есть с кем работать, что не все американцы относятся к России негативно, что среди американской элиты есть какой-то сегмент, с которым можно работать", —сказал эксперт, назвав это главным посылом назначения.

"Реально он никаких перемен не сможет произвести", — отметил собеседник агентства. Причиной тому эксперт видит то, что Сигал — "одиночка", его позицию разделяют немногие. "Если бы внутри США была бы как минимум сотня тысяч таких Сигалов, можно было бы говорить о каком-то реальном эффекте, но пока не на кого опереться", — заявил Фененко.

Говоря о выборе персоны Сигала, эксперт вспомнил о заслугах актера в сфере колумнистики. "Еще во второй половине 90-х годов, когда шло нарастание конфликтности в российско-американских отношениях, Сигал опубликовал несколько программных статей, в которых призвал к укреплению российско-американского партнерства и необходимости снижения накала давления на Россию, прежде всего приостановки расширения НАТО на Восток. Он был одним из критиков этого процесса в далеком 1996 году, думаю, что с этим это и связано", — рассказал собеседник агентства.

По мнению Фененко, обсуждение назначения Сигала шло в основном по линии коммуникаций неправительственных организаций. "Сигал неоднократно приезжал в Москву, выступал и, насколько я помню, в фонде Карнеги, имел обширные контакты в ИМЭМО (Институт мировой экономики и международных отношений — ред.) РАН, думаю, что все это шло по линии неофициальной, но очень важной общественной дипломатии, точнее, дипломатии фондов и институтов", — высказал мнение эксперт.