В Португалии бушуют более 20 пожаров из-за жары

МАДРИД, 5 авг – РИА Новости. Более 20 пожаров бушуют в настоящее время в Португалии, только пять из них находятся на стадии завершения тушения, в Лиссабоне в субботу был побит установленный в 1981 году температурный рекорд, сообщает Гражданская защита.

По ее данным, в тушении принимают участие более 1300 пожарных, 14 вертолетов и самолетов, наземная техника. Самая сложная обстановка сложилась в муниципалитете Моншики. Из-за пожара в этом районе были эвакуированы более 100 местных жителей. Тушением огня здесь занимаются почти 800 пожарных, около десятка самолетов-амфибий и вертолетов.

В результате пожаров есть раненые – шестеро пострадали в огне в Сан-Бенту-ду-Кортису (район в муниципалитете Эштремош округа Эвора), двое их них в тяжелом состоянии доставлены в больницу в Лиссабоне, остальные — в больницу Эворы.

К борьбе с огнем подключены более 100 военнослужащих.

"Красный уровень" опасности из-за жары сохраняется в 11 округах Португалии, в семи из них объявлено штормовое предупреждение.

В воскресенье в некоторых районах Португалии температура достигнет 45 градусов, накануне был зафиксирован рекорд — 46,8 градусов в Алвеге (округ Сантарен), расположенном в Центральном регионе. Абсолютный рекорд в истории метеонаблюдений был установлен в 2003 году в деревне Амарележа (округ Бежа) — 47,3 градуса.

В Лиссабоне в субботу было зафиксировано 44 градуса – это выше, чем рекордные 43 градуса, зафиксированные в городе в 1981 году.

На большей части Испании также сохраняется жаркая погода и высокая вероятность появления новых очагов возгорания. Повышенный уровень опасности в воскресенье введен в 37 из 50 испанских провинций. В ряде районов Эстремадуры, по прогнозам синоптиков, температура может достичь 42 градусов. В воскресенье удалось взять под контроль пожар в муниципалитете Сан Висенте де Алькантара (провинция Бадахос, автономное сообщество Эстремадура). За неделю в Испании от жары погибли три человека.

"Волна жары" из Африки пришла на Иберийский полуостров в минувшую среду, в понедельник, по прогнозам синоптиков, температура начнет опускаться.