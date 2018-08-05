Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдеп

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова в Госдепартамент, сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

По словам дипломата, Жирнов был вызван из-за якобы "агрессивной" политики Москвы в отношении Вашингтона.

"Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить комментарий на попытки Кремля использовать социальные сети для пропаганды насилия и раскола в США. Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", — написала Науэрт в твиттере.

Ранее США потребовали от России прекратить "вмешательство" во внутренние дела страны. Заявление последовало после того, как Facebook сообщил о "зафиксированных попытках" оказания политического влияния на американскую общественность в преддверии выборов. По мнению представителя российского МИД Марии Захаровой, подобные заявления "откровенно подыгрывают" политическим силам внутри США, ставящим легитимность избрания президента Дональда Трампа под сомнение.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых "связей" Дональда Трампа с Россией, опровергаемых в Белом доме и Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.