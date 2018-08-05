МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Германии муха помешала установить мировой рекорд по падению цепочки из мини-домино. Об этом сообщает Der Spiegel.

В городе Нидда группа энтузиастов попыталась установить мировой рекорд и разрушить самую длинную цепочку из костяшек домино. В подготовке участвовали около 20 человек. На создание цепочки у них ушло две недели. Однако назойливое насекомое помешало воплощению их планов.

"Костяшки размером с ноготь мизинца. Муха спровоцировала реакцию раньше времени, и у нас не было времени для того, чтобы восстановить все части", — заявил организатор мероприятия Патрик Синнер.

Тем не менее усилия участников были не напрасны. Им удалось обрушить цепочку из 569 229 костяшек из запланированных 600 тысяч. Процесс занял около 15 минут и стал самой длинной цепной реакцией в Германии. Предыдущий рекорд составлял 538 тысяч костяшек.