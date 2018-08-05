В Швейцарии возбудили дело в связи с крушением самолета Junkers-52

ЖЕНЕВА, 5 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила дело в связи с крушением самолета Junkers-52, в результате которого погибли 20 человек, сообщила в воскресенье полиция кантона Граубюрден.

Дело возбуждено совместно со швейцарской Службой по расследованию инцидентов на транспорте, прокуратурой и полицией кантона для поиска причин крушения самолета.

Ранее полиция сообщила, что исключает возможность столкновения Junkers-52 с другим летательным аппаратом. Маловероятной также является теория взрыва на борту.

Как отмечается, у самолета не было "черного ящика", что затруднит ход расследования случившегося.

Самолет типа Junkers-52, принадлежащий обществу дружбы швейцарской военной авиации, разбился накануне вечером на высоте 2540 метров. Находившиеся на борту 3 члена экипажа и 17 пассажиров погибли. Это были жители кантонов Цюрих, Тургау, Люцерн, Швиц, Цуг и Во, а также туристы из региона Нижняя Австрия.