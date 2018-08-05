В Швейцарии исключили вариант столкновения Junkers-52 с другим самолетом

ЖЕНЕВА, 5 авг — РИА Новости. Полиция Граубюрдена исключает вариант авиакатастрофы Junkers-52 из-за столкновения с каким-то объектом или взрыва на борту, сообщили представители кантональной полиции на пресс-конференции, которая транслировалась швейцарским телеканалом RTS.

Исходя из траектории падения самолета, полиция исключила возможность его столкновения с другим летательным аппаратом. Также маловероятной представляется возможность взрыва на борту.

Как отмечается, у Junkers не было "черного ящика", что затруднит ход расследования случившегося.

Самолет типа Junkers-52, принадлежащий обществу дружбы швейцарской военной авиации, разбился накануне вечером на высоте 2540 метров. Находившиеся на борту 3 члена экипажа и 17 пассажиров погибли. Это были жители кантонов Цюрих, Тургау, Люцерн, Швиц, Цуг и Во, а также туристы из Нижней Австрии.