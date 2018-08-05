Талибы* взяли ответственность за гибель троих солдат НАТО в Афганистане

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* взяло на себя ответственность за взрыв в воскресенье в районе авиабазы Баграм в Афганистане, который привел к гибели трех военнослужащих миссии НАТО, еще три солдата получили ранения, сообщает агентство Khaama Press.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник подорвался в воскресенье в районе авиабазы Баграм. Погибшие были военнослужащими Чехии в составе миссии НАТО в Афганистане. В результате взрыва также получили ранения член миссии НАТО, американец, и два солдата армии Афганистана.

Президент Чехии Милош Земан выразил глубокие соболезнования родственникам погибших военнослужащих и заявил, что это печальное событие не должно помешать борьбе с международным терроризмом.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка", которая призвана помочь афганским правительственным силам в борьбе с движением "Талибан"*.

За время участия чешских военнослужащих в международных акциях в Афганистане погибли уже 13 человек. В последний раз это произошло 8 июля 2014 года в результате взрыва мины вблизи авиабазы Баграм.

*Террористическая организация, запрещенная в России