В Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на острове Ломбок в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 11.46 по времени UTC (14.46 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.

Геологическая служба США (USGS) в свою очередь сообщает, что магнитуда землетрясения составила 7,0, и предупреждает о возможности возникновения цунами.