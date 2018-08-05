В Афганистане трое чешских военных погибли в результате взрыва

ПРАГА, 5 авг – РИА Новости. Трое военнослужащих Чехии из миссии НАТО в Афганистане погибли в воскресенье в районе авиабазы Баграм в результате взрыва, сообщила журналистам представитель минобороны республики Яна Цехмайстерова.

По ее словам, в окрестностях авиабазы подорвался террорист-смертник. "Погибли трое чешских военнослужащих в возрасте 36, 28 и 25 лет", — сказала Цехмайстерова.

В результате взрыва ранения получили американец и двое афганцев.

Президент Чехии Милош Земан выразил глубокие соболезнования родственникам погибших военнослужащих и заявил, что это печальное событие не должно помешать борьбе с международным терроризмом.

Соболезнования родным погибших выразили также премьер Андрей Бабиш и глава минобороны Лубомир Метнар.

В настоящее время НАТО осуществляет в Афганистане небоевую миссию "Решительная поддержка", призванную помочь правительственным силам этой страны в борьбе с движением Талибан*.

За время участия чешских военнослужащих в международных акциях в Афганистане погибли уже 13 человек. В последний раз это произошло 8 июля 2014 года в результате взрыва мины вблизи авиабазы Баграм.

*Террористическая организация, запрещенная в России