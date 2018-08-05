ГАЗА, 5 авг — РИА Новости. Четверо палестинцев получили ранения, попав под израильский обстрел на севере сектора Газа, сказал РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Ранее в воскресенье израильтяне сообщили, что атаковали с воздуха очередную группу жителей анклава, запускавших через границу воздушные шары с горючими веществами, а также транспортное средство, которое те использовали.

"Четыре палестинца ранены в результате ракетного обстрела с беспилотника в районе города Бейт-Лахии, на севере сектора Газа", — сказал собеседник агентства.

Удар, по его словам, был нанесен по пограничной наблюдательной вышке. Израильские военные в прошлом распространяли видеозаписи того, как палестинцы запускают шары из таких объектов.

Запуск палестинцами воздушных шаров или змеев, которые, перелетая через границу, выжигают гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок, израильтяне трактуют как террористическую кампанию и применяют в ответ силу, экономические санкции и угрозы провести в секторе Газа масштабную военную операцию.