Американец устроил "корриду" с бизоном

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В США арестовали мужчину, дразнившего бизона в Йеллоустоунском национальном парке, сообщает RT.

Житель штата Орегон Раймонд Рейнке увидел животное на дороге в заповедник и начал изображать тореадора. Бизон несколько раз бросался на мужчину, но тому удавалось увернуться. В результате инцидента ни Рейнке, ни животное не пострадали.

"Корриду" Рейнке сняли на видео очевидцы, ролик получил популярность, и им заинтересовалась полиция. Оказалось, что это не первое правонарушение американца, за несколько дней до инцидента с бизоном его арестовывали за нарушение общественного порядка в пьяном виде.