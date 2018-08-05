МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Москва решительно осуждает покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и призывает решать политические разногласия без использования террористических методов, исключительно мирным путем, говорится в заявлении МИД России.

Министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в воскресенье, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Позже сам Мадуро сообщил, что уже задержана часть непосредственных участников покушения, а в его организации обвинил правые силы при поддержке президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и проживающих в американской Флориде противников.

МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту.

"Решительно осуждаем попытку покушения на Президента Боливарианской Республики Венесуэла, совершенную 4 августа, в результате которой семь человек получили ранения", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно заявлению, очевидно, что подобные действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране после прошедшего на днях съезда Социалистической единой партии Венесуэлы, наметившего первоочередные шаги по восстановлению национальной экономики.

"Считаем категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы… Убеждены, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем", — говорится в заявлении.

Москва желает скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе теракта, отмечается в заявлении.