ВОЗ предупредила об увеличении числа заболевших лихорадкой Эбола в Конго

ЖЕНЕВА, 5 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новая вспышка геморрагической лихорадки Эбола в провинции Северное Киву Демократической республики Конго унесла жизни 33 человек, количество заболевших может превысить 76 человек, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ на 3 августа, всего было зафиксировано 43 случая Эболы, из них 13 подтвержденных и 30 возможных, в том числе 33 смерти. Пробы еще 33 человек с подозрением на Эболу в настоящее время находятся в лаборатории на исследовании. Три медицинских сотрудника также заразились болезнью, двое из них скончались.

Как отмечается, правительство ДР Конго стало активно прояснять ситуацию с новым очагом вспышки с середины июля, однако местные власти отмечают, что внезапные смерти начались еще в мае 2018 года. В настоящее время причины этих смертей выясняются.

Все подтвержденные случаи, а также подозрения на Эболу, были обнаружены в провинциях Северное Киву и Итуру, где находится свыше одного миллиона переселенцев. Кроме того, провинции граничат с Руандой и Угандой. Продолжительный гуманитарный кризис и ухудшение ситуации с безопасностью в этих районах может сильно осложнить усилия по борьбе с новой вспышкой заболевания, отмечают в ВОЗ.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.