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Политолог предположил, кто мог стоять за покушением на Мадуро

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© AP Photo / Xinhua
© AP Photo / Xinhua

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Обвинения в адрес Колумбии в организации покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут иметь под собой основания, так как на колумбийской территории сконцентрированы антимадуровские силы, при этом вариант инсценировки маловероятен, считает эксперт РИСИ Дмитрий Бурых.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018
© AP Photo / Ariana Cubillos
Момент покушения на Мадуро сняли на фото и видео‍

Министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в воскресенье, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Позже сам Мадуро сообщил, что уже задержана часть непосредственных участников покушения, а в его организации обвинил правые силы при поддержке президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и проживающих в американской Флориде противников.

МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту.

Колумбия как антивенесуэльский центр

По мнению Бурых, покушение могли совершить "противники Мадуро, которые оказались неспособны политическим путем обеспечить приход своего кандидата к власти".

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Случаи покушений на первых лиц государства в мире в 2001-2018 годах

По словам эксперта, обвинения именно в адрес Колумбии неслучайны. "Обвинения Мадуро, наверное, имеют под собой определенные основания", — отметил он в беседе с РИА Новости.

"В последнее время Колумбия является крепким и надежным союзником США, она стала с недавних пор основным союзником НАТО, там проводится целый ряд учений, в том числе сил специального назначения. На мой взгляд, Колумбия постепенно превращается, как в свое время Флорида и Майами — в антикастровский, антикубинский центр, — Колумбия превращается в антивенесуэльский, антимадуровский центр, где концентрируются силы, оппозиционные Мадуро", — пояснил Бурых.

Не инсценировка

Бурых назвал "маловероятным" вариант инсценировки покушения. "Это не совсем похоже на латиноамериканский политический стиль, не говоря уже о венесуэльском", — заявил эксперт, напомнив в том числе о нападении военных на парламент год назад.

"Я бы скорее исключил вариант (инсценировки)", — заявил эксперт.

Информация о газовом баллоне для дискредитации

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Экс-советник венесуэльской армии заявил, что в Каракасе лишь взорвался газ

О своей ответственности за покушение заявила подпольная группа "Фланелевые солдаты". Мексиканский портал Sin Embargo отмечает, что группа была создана в 2014 году и связана с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года. Группа позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления на национальном уровне. Пока официальные власти Венесуэлы никак не прокомментировали данное заявление.

При этом СМИ передали информацию трех представителей венесуэльской пожарной службы, по словам которых, за покушение на президента был принят взрыв газового баллона в здании неподалеку.

Комментируя это сообщение, эксперт отметил, что эта информация может оказаться правдой. "Либо это попытка сил, стоявших за покушением, создать некий "информационный фон", дополнительно дискредитируя президента страны, показывая его некую истерику", — подытожил Бурых.

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