Макфол прокомментировал назначение Стивена Сигала на пост в МИД России

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Бывший американский посол в России Майкл Макфол счел "жестом отчаяния" назначение актера Стивена Сигала на должность в российском МИД.
Американский актер, у которого есть российский паспорт, накануне занял пост специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям.
Это общественно-политическая должность, не предполагающая денежного вознаграждения. Ее функции схожи с теми, что есть у послов доброй воли ООН.
Сам актер признался, что уже давно неофициально работает над налаживанием отношений двух стран, а сейчас благодарен за возможность заниматься этим официально.
"У меня всегда было очень сильное стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше", — заявил Сигал.
"Человек того мира"
При этом, политолог отметил, что пока не знает, как Сигал будет налаживать контакты с американской стороной.
"Видимо, есть какой-то смысл, потому что не назначили бы, если бы человек не имел способностей и возможностей помочь России. Скорее всего, это была даже его инициатива", — предположил эксперт.
По мнению Суздальцева, создание корпуса добровольческих дипломатов из числа иностранцев, получивших паспорт России, является правильным шагом. Он добавил, что подобная практика активно используется в Европе и США.
Российское гражданство
Американский актер Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2006 года. Он не раз бывал в России и признавался, что ему очень нравится богатая российская культура.
Президент Владимир Путин, когда вручал паспорт, заявил, что наличие российского гражданства поможет американскому актеру осуществить его профессиональные планы и облегчит общение с друзьями в России.
"Я вас хочу поздравить и выразить надежду на то, что это маленький, но все-таки жест, и, может быть, признак постепенной нормализации и наших межгосударственных отношений", — заявил Путин.