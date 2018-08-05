Египетские военные ликвидировали более 50 экстремистов

КАИР, 5 авг — РИА Новости, Маргарита Кислова. Армия Египта в ходе совместных с силами МВД спецопераций у границ с Ливией и на Синайском полуострове ликвидировали за несколько дней 52 экстремиста, говорится в заявлении ВС.

"ВВС страны атаковали 15 автомашин, груженых оружием и боеприпасами и пытавшихся незаконно пересечь границу. Были ликвидированы 39 особо опасных экстремистов", — сообщили военные.

В документе подчеркивается, что во время еще одной операции в районе города эль-Ариш на севере Синайского полуострова силы безопасности страны ликвидировали еще 13 экстремистов.

Кроме того, на севере и в центральной части Синая были задержаны 49 опасных преступников.

Операция "Синай-2018" продолжается с февраля этого года. За время операции на севере Синая и в других районах страны ликвидированы уже порядка 300 экстремистов.