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Колумбия отвергла обвинения в причастности к покушению на Мадуро

Сюжет:
Покушение на президента Венесуэлы (22)
(обновлено: 10:12 05.08.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фотоПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости. Колумбия отвергла обвинения в якобы имеющейся причастности колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Реакция Мадуро и его охраны на взрыв
Момент покушения на Мадуро попал на видео
"Заявления, что колумбийский лидер может быть ответственным за предполагаемое покушение на венесуэльского президента, выглядят абсурдными, и у них нет никакого основания", — говорится в коммюнике МИД страны.

"У венесуэльского руководителя уже вошло в привычку обвинять Колумбию во всех ситуациях. Мы требуем уважения к президенту Хуану Мануэлю Сантосу, правительству и колумбийскому народу", — отмечается в заявлении.

Ранее Мадуро в ходе обращения к нации обвинил в подготовке неудавшегося покушения правые силы в сотрудничестве с колумбийскими правыми и президентом Сантосом. Также он заявил, что некоторые из организаторов покушения живут во Флориде, и попросил президента США Дональда Трампа о помощи в борьбе с этими "террористическими группами".

Покушение на президента

Во время парада, который был приурочен к очередной дате создания национальной боливарианской гвардии, над проспектом Боливара внезапно появились дроны с взрывчаткой, которые, по словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, стали причиной взрывов. Ранения получили семь военнослужащих. Сам Мадуро не пострадал.

Источник в полиции сообщил, что беспилотник, который подлетел к трибуне руководства страны, где в этот момент выступал Мадуро, удалось сбить.

Глава верховного суда Майкель Морено назвал покушение на Мадуро терактом. Прокуратура начала расследование. Ответственность за попытку покушения на Мадуро взяла на себя подпольная группа "Фланелевые солдаты", созданная в 2014 году и связанная с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года.

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 8 комментариев
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Снайпер ДШБ
Мадуро явно не дотягивает до калибра Чавеса.Это что касается личности,а по поводу всей этой истории,то я удивлён,что это произошло только сейчас.Вообще странно,как лидер страны,являющейся сильным гвоздем в нижней части спины США,может так долго жить?Ответ напрашивается сам собой-просто США не воюют на своей половине шарика,они ходят гадить на нашу.Где была бы Венисуэла и Мадуро если бы страна с такими богатыми запасами нефти,отсутствием ядерного оружия и отвращением к США была б где-нить на Ближнем Востоке,или ЮВ Азии?Не находите?У себя под боком эти (не цензурное слово) американцы войнушку в горячую разводить не хотять.Да хоть взять того же Кастро с Кубой.
07:40
05.08.2018
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nkopiernik
"Заявления … выглядят абсурдными и у них нет никакого основания." Почему мы не можем так ответить на голословные обвинения в наш адрес? ( В "деле" Скрипалей, МН17 и т.п.)
07:50
05.08.2018
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