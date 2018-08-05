Колумбия отвергла обвинения в причастности к покушению на Мадуро

МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости. Колумбия отвергла обвинения в якобы имеющейся причастности колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Заявления, что колумбийский лидер может быть ответственным за предполагаемое покушение на венесуэльского президента, выглядят абсурдными, и у них нет никакого основания", — говорится в коммюнике МИД страны.

"У венесуэльского руководителя уже вошло в привычку обвинять Колумбию во всех ситуациях. Мы требуем уважения к президенту Хуану Мануэлю Сантосу, правительству и колумбийскому народу", — отмечается в заявлении.

Ранее Мадуро в ходе обращения к нации обвинил в подготовке неудавшегося покушения правые силы в сотрудничестве с колумбийскими правыми и президентом Сантосом. Также он заявил, что некоторые из организаторов покушения живут во Флориде, и попросил президента США Дональда Трампа о помощи в борьбе с этими "террористическими группами".

Покушение на президента



Во время парада, который был приурочен к очередной дате создания национальной боливарианской гвардии, над проспектом Боливара внезапно появились дроны с взрывчаткой, которые, по словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, стали причиной взрывов. Ранения получили семь военнослужащих. Сам Мадуро не пострадал.

Presunto atentado a Nicolás Maduro en plena cadena nacional. La cara de Cilia es la que yo pongo cuando escucho una moto acercarse lentamente. pic.twitter.com/t2IPf0tY5C — Cárolain Caraballo (@CarolainC) 4 августа 2018 г.

Источник в полиции сообщил, что беспилотник, который подлетел к трибуне руководства страны, где в этот момент выступал Мадуро, удалось сбить.

Глава верховного суда Майкель Морено назвал покушение на Мадуро терактом. Прокуратура начала расследование. Ответственность за попытку покушения на Мадуро взяла на себя подпольная группа "Фланелевые солдаты", созданная в 2014 году и связанная с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года.