Момент покушения на Мадуро попал на видео

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Телеканал RT и агентство Ruptly опубликовали видео, на котором запечатлены президент Венесуэлы Николас Мадуро, его окружение и охрана в момент неудавшегося покушения и сразу после инцидента.

Президент произносит речь на параде, посвященную проблемам восстановления национальной экономики, и в этот момент раздается звук взрыва. Мадуро и генералы начинают оглядываться по сторонам. К главе государства незамедлительно подбегают охранники и загораживают его раскладными кевларовыми щитами. После заминки президент пытается продолжить речь, но, произнеся несколько слов, прекращает. Обменявшись с находящимися рядом людьми репликами, Мадуро под прикрытием щитов удаляется. В этот момент слышен звук еще одного взрыва.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что покушение совершили при помощи дронов со взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев.

Источник в полиции отметил, что снайперу удалось сбить один из беспилотников, который летел к трибуне на проспекте Боливара, где находился Мадуро во время парада.

Президент в ходе обращения к нации обвинил в подготовке неудавшегося покушения правую оппозицию, а также колумбийских правых и президента соседней страны Хуана Мануэля Сантоса. В свою очередь, Колумбия отвергла все обвинения.

"У венесуэльского руководителя уже вошло в привычку обвинять Колумбию во всех ситуациях. Мы требуем уважения к президенту Хуану Мануэлю Сантосу, правительству и колумбийскому народу", — отмечается в заявлении.

Ответственность за попытку покушения на Мадуро взяла на себя подпольная группа "Фланелевые солдаты", связанная с мятежным полицейским Оскаром Пересом, которого ликвидировали в ходе спецоперации в январе 2018 года.

В конце июня 2017 года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и Верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро.