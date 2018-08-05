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Президент Венесуэлы пережил покушение с использованием дронов

Сюжет:
Покушение на президента Венесуэлы (18)
(обновлено: 05:36 05.08.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фотоПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Попытку покушения на свою жизнь пережил в субботу президент Венесуэлы Николас Мадуро – ни он, ни другие представители руководства страны не пострадали. Сам Мадуро уже обратился к стране по телевидению, пообещав найти и сурово наказать виновных.

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Взрывчатка по воздуху

Способ нападения был выбран не только оригинальный, но и технологичный. К трибуне на проспекте Боливара, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов с взрывчатым веществом. В результате взрывов ранения получили семеро гвардейцев, сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес.

Трансляция мероприятия по государственному телевидению была тут же прервана. На последних кадрах видно, как Мадуро и стоящие рядом с ним на трибуне люди неожиданно посмотрели вверх. Затем участники парада бросились врассыпную, после чего трансляция прекратилась.

Мадуро в порядке

Сам президент не пострадал. Министр Родригес сообщил, что Мадуро находится в прекрасном состоянии после покушения. "Наш президент Мадуро — в отличном состоянии здоровья и отличных условиях", — заявил Родригес в ходе телеобращения к нации. После покушения Мадуро был эвакуирован в безопасное место.

Мадуро обратился позднее к стране с телеобращением. Никаких следов возможного воздействия взрывчатых веществ на нем заметно не было.

Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Виновные уже объявлены?

Первым о возможных виновниках нападения завил глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо и оригинальностью он не отличился, обвинив во всем правые силы.

"Соотечественники, правые силы настаивают на насилии, чтобы занять место, которое они не смогли получить с помощью голосования. Наш брат-президент Николас Мадуро и высшее политическое и военное руководство не пострадали в террористической атаке во время мероприятия национальной боливарианской гвардии. Им с нами не совладать", — написал Кабельо в своем микроблоге в Twitter.

Сам президент был более предметен и адресовал обвинения в организации покушения не просто правым политическим силами, но и конкретному человеку – президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу. Помимо Сантоса, он упомянул и США. "Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае – Венесуэлы", — заявил Мадуро в ходе телеобращения к нации.

Он пообещал, что виновные в покушении понесут максимальное наказание, и прощения им не будет. По словам президента, часть непосредственных участников покушения уже задержана.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Фланелевая угроза

О своей ответственности за покушение заявила подпольная группа "Фланелевые солдаты". Мексиканский портал Sin Embargo отмечает, что группа была создана в 2014 году и связана с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года. Группа позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления на национальном уровне.

"Операция состояла в полете двух дронов, груженных взрывчаткой С4, к президентской трибуне. Снайперы почетной гвардии сбили дроны до того, как они прибыли к цели. Они уязвимы, сейчас не получилось, но это вопрос времени", – говорится в сообщении группы в её микроблоге в Twitter.

Пока официальные власти Венесуэлы никак не прокомментировали данное заявление.

Вид на Каракас. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
В Венесуэле открыли расследование покушения на президента
А было ли покушение?

Сам факт покушения уже подвергся сомнению. Агентство Ассошиэйтед Пресс передало информацию трех представителей венесуэльской пожарной службы, по словам которых в Каракасе имела место не атака дронов на президента Мадуро, а лишь взрыв газового баллона в квартире неподалеку от места проведения парада.

Общавшиеся с агентством сотрудники пожарной службы, работавшие на месте инцидента, оспаривают официальную версию событий. На условиях анонимности они заявили агентству, что за покушение на президента был принят взрыв газового баллона в здании неподалеку, и что можно было видеть дым от этого взрыва, поднимавшийся из окон дома.

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