МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лидер белорусской рок-группы "Нейро Дюбель" Александр Куллинкович умер в возрасте 46 лет перед выступлением на фестивале "Рок за Бобров", пишет Sputnik Беларусь.

Агентство сообщает, что музыкант скончался в субботу утром в 3-й клинической больнице Минска. По предварительным данным причиной смерти стала затяжная пневмония.

Отмечается, что группа должна была выступить четвертого августа около 13:00 по местному времени, однако накануне исполнителя госпитализировали. Днем он передал коллегам записку, в которой заявил об отмене выступления, а утром в субботу его не стало.

Группа "Нейро Дюбель" была создана в 1989 году. Александр Куллинкович был одним из лидеров белорусского панк-рок-движения. Он также снялся в трех фильмах, писал стихи и статьи для газет.