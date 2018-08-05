У берегов Японии произошел пожар на танкере

ТОКИО, 5 авг – РИА Новости. Пожар произошел в машинном отделении танкера у берегов японской префектуры Тиба недалеко от Токио, сообщений о пострадавших и утечке нефтепродуктов не поступало.

По данным телеканала NHK , танкер Front Hakata под флагом Багамских островов доставлял нефть из Саудовской Аравии в Японию. Так как пожар произошел в машинном отделении, угроза возгорания нефтепродуктов оценивается как низкая, подчеркнули представители береговой охраны.

Весь экипаж танкера – граждане Индии. В настоящее время они проводят работы по тушению пожара. К танкеру также были направлены четыре катера береговой охраны Японии и вертолет. Причины возгорания устанавливаются.