Президент Венесуэлы рассказал, где живут организаторы покушения на него

МЕХИКО, 5 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в субботу, что некоторые из организаторов покушения на него живут в США.

"Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае – Венесуэлы", — заявил Мадуро в ходе телеобращения к нации.

По словам Мадуро, взрывное устройство взорвалось прямо рядом с ним. "Это был сильный взрыв, и моей первой реакцией было посмотреть, что это", — сказал президент. Потом произошел второй взрыв. "Меня защищает бог, но на земле меня защищают народ и боливарианские вооруженные силы", — заметил Мадуро.

Ранее министр связи и информации Венесуэла Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился Мадуро во время публичного мероприятия, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев.