Латвийский журналист рассказал о "народной трагедии" в стране

Участники марша бывших латышских легионеров Ваффен СС и их сторонников у памятника Свободы в Риге. Архивное фото

Участники марша бывших латышских легионеров Ваффен СС и их сторонников у памятника Свободы в Риге. Архивное фото

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Советский и латвийский журналист и ученый Артур Приедитис на портале Pietiek.com жестко раскритиковал власти Латвии и весь латышский народ за "трагедию", которая происходит в стране.

По его словам, латышский народ нельзя считать счастливым, потому что под этим термином понимается достойная человека жизнь, а то, что сейчас происходит в Латвии, никак нельзя назвать хорошей жизнью.

Потеря национального суверенитета, введение чужих войск в соответствии с критериями оккупации, мошенничество с понятиями "свобода" и "независимость", разграбление в процессе "прихватизации", криминально-олигархическое правление, экономическая отсталость, демографический кризис, развал системы образования, науки и здравоохранения, пропаганда извращений и гомосексуализма — такие проблемы латвийского общества приводит Приедитис.

При этом журналист заявляет, что латвийские власти в преддверии выборов 6 октября предлагают лишь то, что можно назвать "оптимизацией трагедии". Людям произносят многообещающие речи, но каждое обещание будет означать какие-то изменения в трагических обстоятельствах латвийской действительности, а совсем не ликвидацию трагедии, отметил он.

По словам Приедитиса, большую опасность несут последствия этой народной трагедии, потому что они проникают глубоко в мораль последующих поколений, меняют менталитет народа, народную идентичность, дух, его морально-психологический портрет, энергетику.

У людей, на протяжении 30 лет замученных правлением национально-реакционных и криминально-олигархических сил, будет весьма неприятное будущее, считает Приедитис.

Заканчивает свою статью журналист народной латвийской мудростью: "Мне не жалко, что он хорошо умеет что-нибудь украсть".

По его мнению, если бы эта мудрость не была широко распространена в народе, то та самая криминально-олигархическая власть столкнулась бы с железным сопротивлением. "Однако никакого сопротивления практически не существует", — заключает Приедитис.