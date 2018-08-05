В Венесуэле назвали покушение на Мадуро терактом

МЕХИКО, 5 авг – РИА Новости. Глава верховного суда Венесуэлы Майкель Морено назвал терактом покушение на президента Николаса Мадуро.

"Я решительно осуждаю сегодняшние террористические действия, целью которых было покушение на жизнь президента республики, а также высшего военного командования и представителей властей. Я был свидетелем этого отвратительного террористического акта, который может породить только извращенный ум, мотивированный ненавистью и экстремизмом, с единственной целью — создать хаос и политическую дестабилизацию", – написал Морено в Twitter.

Ранее министр связи и информации Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев.