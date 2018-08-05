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Немецкие эксперты не исключают массовой гибели рыбы из-за жары в Германии

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкРыба. Архивное фотоРыба. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕРЛИН, 5 авг – РИА Новости. Жаркая погода последних недель в Германии привела, среди прочего, к резкому сокращению уровня кислорода в реках и озерах, опасному рыб. Некоторые регионы заявили о массовой гибели рыбы, эксперты сообщили РИА Новости, что критическая отметка еще не пройдена, и не исключили дальнейшей гибели поголовья.

Панды. Архивное фото
© AFP 2018
В берлинском зоопарке рассказали о спасении панд от жары
В частности, в Гамбурге в начале недели заявили о вылове пяти тонн мертвой рыбы в окрестных водоемах, в том числе в реках Альстере и Эльбе. В Нижней Саксонии сообщили о гибели рыбы в количестве нескольких центнеров в районе плотины Лейзиль. Температура воды в Рейне превысила отметку в 25 градусов, при этом негативным для самочувствия рыбы является уровень в 26 градусов. В водоемах со стоячей водой в земле Бранденбург вода прогрелась до 30 градусов.

Негативный прогноз

"В последние два дня мы не отлавливали мертвой рыбы, количество соответствующих звонков от граждан также сократилось. Общее количество рыбы, которую мы удалили из водоемов с субботы прошлой недели, составило 7,5 тонн. Под ударом находятся все виды рыбы, в том числе крупные виды белой рыбы, которая имеет механизмы приспосабливания к пониженному уровню кислорода в пресной воде. Но из-за сильной жары концентрация кислорода настолько мала, что гибнут и эти виды", — заявил РИА Новости представитель экологического ведомства Гамбурга Бьорн Марцан.

Он добавил, что сигналы о наличии мертвой рыбы могли прекратиться по двум причинам: возможно, эта рыба все еще лежит на дне водоемов, либо она жива и пытается уйти в более глубокую воду, в частности в главный водосбор Альстера по специально прорытым ранее для этих целей "рыбным каналам".

Большие панды. Архивное фото
© AP Photo / Xinhua, Chen Xie
Больших панд в берлинском зоопарке спасают от жары "ледяными бомбочками"
Хотя в районе главного водосбора уровень кислорода остается низким, около 80% от нормы — так называемая мертвая зона начинается при уровне в 20%, и рыба, достигшая этих вод, имеет шансы выжить. Марцан добавил, что температура воды в Альстере составила в пятницу 27,5 градусов — максимум за последнее десятилетие.

"Что касается Эльбы, то мы настроены более оптимистично. Уровень кислорода в воде в месте впадения в портовые шлюзы сейчас составляет около 70%. Но мы рассчитываем на обострение ситуации. Это чрезвычайная ситуация, с которой мы раньше не сталкивались", — добавил чиновник.

В Берлине пока стабильно

"В Берлине ситуация в настоящее время не слишком напряженная, состояние основной части водоемов, несмотря на высокую температуру, остается стабильным. В некоторых каналах, например в судоходном канале Шпандау и Нойкёльна, мы запустили судно с системой аэрации, которое ходит с 22.00 вечера (23.00 мск) до 6 утра (7.00 мск) и дополнительно насыщает воду кислородом", — заявил РИА Новости сотрудник департамента по окружающей среде Берлина, известный эксперт в сфере экологии Дерк Элерт.

Детеныш королевского пингвина в зоопарке в Вене
© REUTERS / Heinz-Peter Bader
Крупнейшая колония королевских пингвинов почти исчезла, заявляют ученые
Он пояснил, что гибель рыбы, как правило, связана с обильными осадками в летние месяцы, которые приводят к переполнению ливневой канализации, откуда органические вещества попадают в водоемы. В результате в воде начинают развиваться бактерии, уничтожающие кислород. По словам Элерта, за последние годы такая ситуация повторялась в Берлине пару раз, каждый раз погибало до восьми тонн рыбы. Однако в последние недели потери не были зафиксированы.

"Более комфортная ситуация в берлинских водоемах связана с погодным режимом. У нас не было сильных осадков в последнее время. Кроме того, имеет значение глубина водоема. В Рейне и на Эльбе наблюдается сейчас пониженный уровень воды, на некоторых участках остановлено судоходство. В такой ситуации вода нагревается стремительно и также быстро теряет кислород, необходимый для жизнеобеспечения рыбы. Уровень воды в Берлине находится практически на своем уровне, кроме того, активное судоходство дополнительно насыщает воду кислородом", — заявил эксперт.

"Но это может поменяться в любой момент. Если в Берлине сейчас начнутся обильные осадки, то предположительно через три-четыре дня мы будем иметь ситуацию, как в других пострадавшим пунктах", — добавил он.

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