Немецкие эксперты не исключают массовой гибели рыбы из-за жары в Германии

БЕРЛИН, 5 авг – РИА Новости. Жаркая погода последних недель в Германии привела, среди прочего, к резкому сокращению уровня кислорода в реках и озерах, опасному рыб. Некоторые регионы заявили о массовой гибели рыбы, эксперты сообщили РИА Новости, что критическая отметка еще не пройдена, и не исключили дальнейшей гибели поголовья.
Негативный прогноз
"В последние два дня мы не отлавливали мертвой рыбы, количество соответствующих звонков от граждан также сократилось. Общее количество рыбы, которую мы удалили из водоемов с субботы прошлой недели, составило 7,5 тонн. Под ударом находятся все виды рыбы, в том числе крупные виды белой рыбы, которая имеет механизмы приспосабливания к пониженному уровню кислорода в пресной воде. Но из-за сильной жары концентрация кислорода настолько мала, что гибнут и эти виды", — заявил РИА Новости представитель экологического ведомства Гамбурга Бьорн Марцан.
Он добавил, что сигналы о наличии мертвой рыбы могли прекратиться по двум причинам: возможно, эта рыба все еще лежит на дне водоемов, либо она жива и пытается уйти в более глубокую воду, в частности в главный водосбор Альстера по специально прорытым ранее для этих целей "рыбным каналам".
"Что касается Эльбы, то мы настроены более оптимистично. Уровень кислорода в воде в месте впадения в портовые шлюзы сейчас составляет около 70%. Но мы рассчитываем на обострение ситуации. Это чрезвычайная ситуация, с которой мы раньше не сталкивались", — добавил чиновник.
В Берлине пока стабильно
"В Берлине ситуация в настоящее время не слишком напряженная, состояние основной части водоемов, несмотря на высокую температуру, остается стабильным. В некоторых каналах, например в судоходном канале Шпандау и Нойкёльна, мы запустили судно с системой аэрации, которое ходит с 22.00 вечера (23.00 мск) до 6 утра (7.00 мск) и дополнительно насыщает воду кислородом", — заявил РИА Новости сотрудник департамента по окружающей среде Берлина, известный эксперт в сфере экологии Дерк Элерт.
"Более комфортная ситуация в берлинских водоемах связана с погодным режимом. У нас не было сильных осадков в последнее время. Кроме того, имеет значение глубина водоема. В Рейне и на Эльбе наблюдается сейчас пониженный уровень воды, на некоторых участках остановлено судоходство. В такой ситуации вода нагревается стремительно и также быстро теряет кислород, необходимый для жизнеобеспечения рыбы. Уровень воды в Берлине находится практически на своем уровне, кроме того, активное судоходство дополнительно насыщает воду кислородом", — заявил эксперт.
"Но это может поменяться в любой момент. Если в Берлине сейчас начнутся обильные осадки, то предположительно через три-четыре дня мы будем иметь ситуацию, как в других пострадавшим пунктах", — добавил он.