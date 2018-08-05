Эксперт прокомментировал получение Стивеном Сигалом должности в МИД России

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Американский актер с российским паспортом Стивен Сигал, назначенный спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям, остается "человеком того мира", что облегчит ему задачу по представлению интересов Москвы в США, заявил РИА Новости замдекана факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики Андрей Суздальцев.

"Надо учитывать, что он встает в ряд деятелей культуры из Европы и США, которые получили российское гражданство… которые в принципе остаются людьми того мира, которым проще наладить контакты и выступать в роли по-своему адвокатов России, их новой родины", — считает эксперт.

По мнению политолога, подобные должности сходны по своей природе с постами почетных консулов, и их введение является позитивным шагом.

"МИД создает такой корпус добровольческих дипломатов в нашу поддержку. Очень хорошая практика", — сказал Суздальцев.

Назначение деятелей культуры и спорта на дипломатические должности уже давно используется во многих странах мира, рассказал он. "Это не российская выдумка, это принято и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Считается, что эти люди сами по себе привлекают колоссальное внимание, им проще решать какие-то гуманитарные вопросы, культурные вопросы, вопросы культурного сотрудничества", — пояснил эксперт.

Хотя пока сложно предположить, как именно Сигал будет налаживать контакты среди американских чиновников, возможности эффективно исполнять свои обязанности у него наверняка есть, считает политолог.

Не исключено даже, что Сигал сам предложил свои услуги, полагает Суздальцев.

"Видимо, есть какой-то смысл, потому что не назначили бы, если бы человек не имел способностей и возможностей помочь России. Скорее всего это была даже его инициатива", — предположил эксперт.