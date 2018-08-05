МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Филипп Прокудин. На постсоветском пространстве теперь есть государство, где употребление марихуаны признали личным делом гражданина. Отныне за выкуренный в укромном месте "косячок" в Грузии не накажут даже штрафом. В Конституционном суде решили: употребляйте, если себя не жалко, но не выращивайте и не продавайте. Однако в стране, известной своими патриархальными традициями, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, легализацию восприняли неоднозначно.

Нам разрешили — поем!

Пятачок, на котором тусуются неформалы на улице Константина Гамсахурдиа в Батуми, — в 20 метрах от здания Конституционного суда Грузии. Того самого, который 30 июля декриминализовал употребление марихуаны. Молодежь в дредах и с разноцветными волосами поет под гитару "Мой пиар-менеджер Карл Маркс", пуская сигарету по кругу. Идейные сторонники легализации кучкуются в стороне. Они постарше, знают песни Цоя и просят подкинуть денег в кепку, размахивая перед прохожими плакатом.

Наверняка судьи по пути на работу наблюдали и тех и других. Сложно оценить, насколько на них подействовала агитация за легалайз. Но с их постановлением теперь вынуждены смириться все: президент, парламент, полиция и патриархия.

Курение марихуаны признано личным делом гражданина. Если уголовное наказание за "злостное употребление" отменили еще полтора года назад (судьи сочли эту меру "противоречащей праву человека на самостоятельный выбор форм отдыха"), то теперь упразднили и административку — штраф в 500 лари (205 долларов).

Правда, энтузиастам не стоит обольщаться: приобретение, хранение и тем более реализация "травки" по-прежнему считается преступлением. Тюрьма светит при обнаружении более 70 граммов сухой марихуаны.

"Ну, перестанет полиция подбрасывать, заставлять в стаканчик мочиться. А так… — задумываются подростки в дредах. — Мы никуда протестовать не ходили. Зато дядьки лет по тридцать-сорок пять — ходили. Прикольно, да?"

Древнее чачи

До 2004 года наркомания была настоящим бичом Грузии. Пришедший к власти Михаил Саакашвили объявил войну не только взяточничеству, но и наркотикам. Был принят один из самых строгих законов: торговля в особо крупных размерах карается сроком вплоть до пожизненного. А за хранение, приобретение и перевозку — от восьми до одиннадцати лет.

"При Мишико (прозвище бывшего президента Грузии. — Прим. ред.) сажали без пощады. После него стало полегче, — вспоминает житель палаточного городка у набережной Батуми Руслан. — За "траву" привлекали, если менты хотели с кем-то свести счеты. Простейший ведь способ — подбросить пакетик. Потом употребление декриминализовали, но административный штраф остался. Хотя полиция по "траве" работала уже без рвения".

Возможно, из-за уверенности в том, что полицейские посмотрят на курение сквозь пальцы, в палаточный городок еще до постановления Конституционного суда кто-то привез "бульбулятор". Но любителям традиций там предложат и чачу.

Впрочем, обитатели палаток у Черного моря готовы поспорить, что для страны традиционнее. Руслан, например, уверяет: "Траву курили грузинские цари, об этом редко говорят в педагогических целях, но это было. Практиковали вдыхание паров горящей конопли. Так что наша традиция подревнее чачи будет".

В Грузии действительно многие готовы напомнить, что в горах марихуана произрастала всегда — климат подходящий. Ее использовали не только для производства волокна, но и как пряность. В Сванетии, например, из нее давили ароматное масло. Хотя, конечно, требование легализовать легкие наркотики — совсем другая история.

Эта волна накрыла Грузию в 2016-м. После самоубийства 22-летнего Демура Стуруа состоялись массовые акции протеста. В предсмертной записке молодой человек сообщил, что районный инспектор угрожал ему расправой, если он не расскажет, кто и где в Самтредском районе (запад Грузии) выращивает марихуану. Тогда-то движение "Белый шум" и партия "Гирчи" и выступили за легализацию наркотиков.

Та еще шишка

Партию под оригинальным названием "Гирчи", что переводится как "шишка", создала в 2015 году группа политиков, покинувших ряды бывшего правящего "Единого национального движения". Оригинальностью у них отличается не только название, но и подход к работе — например, они не прочь пожарить шашлыки на партийном съезде. Как-то раз активисты демонстративно посадили коноплю в своем офисе. Горшки с ростками полиция изъяла, но до уголовного дела и арестов так и не дошло.

Лидер этой партии — Зураб Джапаридзе — оценивает численность тех, кто регулярно употребляет марихуану, в 400 тысяч человек. Для страны с населением меньше четырех миллионов это немало. "Еще несколько лет назад, наверное, процентов восемьдесят граждан было бы за уголовное преследование тех, кто употребляет "травку". Так привычнее, все воспринимали позицию МВД как единственно правильную. Дескать, они думают о нашей безопасности. Но мы работали с общественным мнением, и сейчас очень многие нас поддерживают", — объясняет он в разговоре с РИА Новости.

При этом Джапаридзе осторожен в оценках. Он признает, что легализация не нравится ни правительству, ни парламенту, ни большинству политиков, ни Грузинской православной церкви, очень авторитетной в традиционном обществе. Политик уверен, что его противники сделают все, чтобы уже разрешенную "траву" обложить ограничениями по максимуму. Поэтому останавливаться на достигнутом не собирается.

Протестная дискотека

Нынешней легализации предшествовали не менее удивительные для страны с патриархальным имиджем события — рейв-протесты. В мае полицейский спецназ провел рейды по клубам Тбилиси. Задержали восемь человек. Многим не понравилось "превышение силы" в ходе спецоперации. У парламента Грузии началась массовая акция в виде своеобразного фестиваля.

Клубная культура, электронная музыка переживают бум в патриархальной Грузии. Но в тот момент все это стало еще и политической силой. Полиция скрутила лидеров "дискотеки" в центре столицы, в том числе главу "Гирчи" Зураба Джапаридзе. Однако вскоре задержанных отпустили.

В той короткой рейв-революции участвовал администратор дорогого ночного клуба в Батуми. Свое имя он попросил не указывать, но с готовностью рассказал, что в грузинских клубах легкие наркотики очень популярны. "У нас марихуану выращивают и в деревнях, для личного употребления. Жизнь такая, не расслабишься. Все крутятся, чтобы как-то выжить. Несправедливо преследовать за "травку", — считает он.

Собеседник РИА Новости уверен, что государство скоро регламентирует употребление разрешенного наркотика. Введут лицензирование и акцизы, за образец возьмут опыт Нидерландов. И он намерен приобрести такую лицензию для своего клуба. По его мнению, туристический поток в Грузию вырастет в два-три раза — в мире не так много стран, где легализована марихуана. Таким образом, Грузия станет еще более привлекательной, особенно для западных туристов.

Не разгонишься

Но популярности по образцу Голландии многие опасаются. На осень намечены парламентские слушания по поводу изменения законодательства. По данным грузинских телекомпаний, предполагается, что ограничения на употребление марихуаны коснутся лиц до 21 года, курить "травку" запретят чиновникам и представителям некоторых профессий. В то же время неправительственная организация "Альянс контроля табака" намерена организовать неформальное движение под названием "Нет наркотикам!". Ее глава считает, что за данным решением Конституционного суда Грузии стоит одна из крупнейших табачных империй в мире.

Высказался категорически против и Священный синод Грузинской православной церкви. На взгляд духовенства, легализация сильно поспособствует широкому распространению наркотиков. Хотя церковь тут же подчеркнула, что никогда не поддерживала тюремное заключение для больных наркоманией.

С настороженностью восприняли эти новости и простые люди. По результатам социологического опроса, проведенного Американским национальным демократическим институтом (NDI), против легализации выступают почти 75 процентов граждан.

"Да, страна очень традиционная. Но и неформалов — людей, которые не оглядываются на правила общества, тоже много. Как-то мы уживаемся. Все уважают церковь — и ходят в клубы, в которых, по ее мнению, творится черт знает что… Грузия меняется. Возможно, через пять лет это будет другая страна", — отмечает Джапаридзе.

А пока грузины проявляют свое знаменитое гостеприимство и в этом вопросе. Во время беседы с администратором клуба к корреспонденту РИА Новости то и дело подходили расслабленные парни с предложением: "Дорогой! Брат, тебе "трава" нужна? У нас есть, угощаем!"