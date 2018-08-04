Белград не допустит новых военных действий против сербов, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Официальный Белград и Баня-Лука не допустят новых военных действий против сербов, заявил в субботу на мемориальных мероприятиях в связи с 23-й годовщиной хорватской военной операции "Буря" 1995 года против сербов президент Сербии Александр Вучич.

Вместе с Вучичем в мероприятиях вечером в городе Бачка-Паланка на севере страны принимает участие сербский патриарх Ириней, который провел заупокойную службу по жертвам хорватской операции, президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик и члены правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич.

"Больше не будет никаких "Бурь" против сербов, из-за того, что они — сербы. Это мое послание для сербов и всех остальных. Мы встанем, Милорад, со своим народом и не позволим никому изгонять его и совершать убийства", — цитирует телеканал РТРС выступление сербского президента.

В свою очередь Милорад Додик подчеркнул, что "этнические чистки 1995 года произошли с одобрения Запада и НАТО".

Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) — территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны.

В ходе операции было изгнано более 200 тысяч и убито свыше двух тысяч сербов. Ежегодно в Хорватии годовщина отмечается как национальный праздник, в Сербии и Республике Сербской – как день памяти и скорби.