Российский посол заявил об уничтожении улик по "делу Скрипалей"

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. При расследовании инцидента в Солсбери уничтожаются практически все улики, заявил российский посол в Британии Александр Яковенко в интервью телеканалу "Россия 24".

Дипломат выразил обеспокоенность в связи с тем, что такая ситуация не позволяет проверить достоверность результатов расследования.

Яковенко также отметил, что российские специалисты готовы прибыть в Британию для проведения совместного расследования "дела Скрипалей".

"Все предложения на столе", — заявил посол.

Он также выразил надежду на скорую встречу с новым главой МИД Британии Джереми Хантом. По словам Яковенко, переговоры с руководителем Форин Офис "были бы своевременными".

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.