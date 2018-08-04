Неудачная дозаправка F-35 в воздухе попала на видео

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Британский авиационный инженер Джефф Райс опубликовал в фейсбуке кадры неудачной дозаправки истребителя F-35.

"Эксклюзив, снятый моим удачливым сыном из окна Voyager", — говорится в комментарии к видео.

По информации обратившего на видеоролик внимание портала The Drive, инцидент произошел во время трансатлантического перелета F-35Bs из США в Великобританию, сопровождаемого многоцелевым самолетом-заправщиком королевских ВВС A330 Voyager.

В последнее время самолеты F-35B и F-35C многократно сталкивались с подобной проблемой, отмечает The Drive, ссылаясь на доклад Пентагона. Так, с апреля 2014 года по август 2017 года истребители этих моделей более 20 раз испытывали трудности с воздушной дозаправкой.