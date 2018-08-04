Российский посол надеется на встречу с новым главой МИД Британии

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко надеется, что встреча с новым главой МИД Британии произойдет в скором времени, она была бы своевременной.

"Пока нет. Я получил письмо из Форин-офиса, что он хотел бы встретиться. Думаю, что в ближайшее время такая встреча будет организована", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Я считаю, что она будет своевременной, потому что, во-первых, необходимо обсудить уровень двусторонних отношений между нашими странами. Так я хотел бы задать все вопросы, на которые не были получены ответы в той переписке, в тех контактах, которые у нас существуют с Форин-офисом", — добавил посол.

По словам дипломата, дата встречи пока не известна, ее определение находится "в руках британкой стороны".