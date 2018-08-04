В Пакистане более 30 человек пострадали в результате ДТП

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, еще 34 получили ранения в результате ДТП на севере Пакистана в округе Кохат, сообщает в субботу газета Dawn со ссылкой на полицию.

По информации газеты, водитель рейсового автобуса, в котором находились погибшие, столкнулся с нефтевозом. Оба транспортных средства опрокинулись в результате столкновения.

Причина аварии пока неизвестна. Вскоре после инцидента все пострадавшие были доставлены в близлежащие медучреждения. Состояние многих пострадавших оценивается как критическое.

Власти ведут расследование случившегося.